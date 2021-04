Campeonato reduzido para 16 equipas e taças com mudanças: a proposta em cima da mesa para 2022/23

A Liga anunciou esta quarta-feira estar a estudar a redução da Liga NOS para 16 equipas em 2022/23, "evitando uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Campeonato do Mundo do Catar, permitindo a preparação do novo ciclo da UEFA 2024-2027", pode ler-se no documento hoje divulgado. A medida consta nas propostas dos clubes saídas do conjunto de reuniões das Jornadas Anuais da Liga Portugal, organismo liderado por Pedro Proença.





Também em cima da mesa estão alterações à Taça de Portugal - com as meias-finais a passarem a ser disputadas apenas a uma mão e em estádio neutro - e à Allianz CUP: "passar a ser disputada em 3 fases diferentes. Uma 1.ª fase, com 16 equipas da Liga Portugal SABSEG + 12 equipas da Liga NOS (exceção das equipas participantes nas competições internacionais). A 2.ª fase seria disputada entre as 14 qualificadas da fase inicial + 2 equipas que disputarão a UEFA Europa Conference League. A 3.ª fase seria disputada numa fase de grupos com 12 equipas (8 da 2.ª fase + 4 melhores classificados). 4 grupos de 3 equipas cada, onde o vencedor de cada grupo se qualificaria, então, para a Final 4".Em estudo está também a "criação de um Playoff entre o 3.º e o 4.º classificado da Liga Portugal SABSEG, a ser disputado numa partida, em casa do 3.º classificado – o vencedor disputaria depois um segundo Playoff, frente ao 16.º classificado da Liga NOS, estando em disputa o acesso à Liga NOS. Este mesmo formato da Liga Portugal SABSEG seria, então, replicado para a Liga 3";Conheça aqui as conclusões apresentadas pelos diferentes grupos de trabalho da Liga, compostos pelos clubes, que serão agora levadas a Assembleia Geral:- Possibilidade de redução da Liga NOS para 16 equipas em 2022-23, evitando uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Campeonato do Mundo do Catar, permitindo a preparação do novo ciclo da UEFA 2024-2027;- A criação de um Playoff entre o 3.º e o 4.º classificado da Liga Portugal SABSEG, a ser disputado numa partida, em casa do 3.º classificado – o vencedor disputaria depois um segundo Playoff, frente ao 16.º classificado da Liga NOS, estando em disputa o acesso à Liga NOS. Este mesmo formato da Liga Portugal SABSEG seria, então, replicado para a Liga 3;- As meias-finais da Taça de Portugal passarem a ser disputadas apenas a uma mão e em estádio neutro;- No que toca à Allianz CUP, passar a ser disputada em 3 fases diferentes. Uma 1.ª fase, com 16 equipas da Liga Portugal SABSEG + 12 equipas da Liga NOS (exceção das equipas participantes nas competições internacionais). A 2.ª fase seria disputada entre as 14 qualificadas da fase inicial + 2 equipas que disputarão a UEFA Europa Conference League. A 3.ª fase seria disputada numa fase de grupos com 12 equipas (8 da 2.ª fase + 4 melhores classificados). 4 grupos de 3 equipas cada, onde o vencedor de cada grupo se qualificaria, então, para a Final 4;- Aposta na potenciação, na sustentabilidade ambiental, na imagem e polivalência das infraestruturas;- Criação de um Guia de Acessibilidades, auxiliando as Sociedades Desportivas a tornarem os Estádios a tornarem-se acessíveis;- Atualização da Sanção Desclassificação, mantendo o mesmo critério quer se trate de uma desclassificação na 1ª ou na 2ª volta, para que as equipas não sejam beneficiadas ou prejudicadas, em virtude de uma qualquer equipa;- Licenciamento de seis estádios alternativos pela Liga Portugal, nos casos de interdições ou suspensões de recintos, tanto na Liga NOS, como na Liga Portugal SABSEG.- Criação de um portal de Acreditação Media, uma ferramenta que surge para facilitar e dar mais transparência a todo o processo de acreditação numa só plataforma;- Realização do Manual de Realização televisiva;- Reforço da aposta e criar regulamentação para competições de e-Sports organizadas pela Liga;- Continuidade de investimento no produto visual;- Desenvolver uma plataforma de venda centralizada de bilhetes destinados às zonas de Cartão de Adepto;- Apresentação do Thinking Football Summit, feira do Futebol que acontecerá entre 2 e 5 de setembro, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto;- Alterações no Manual de Licenciamento 2021-22, com a introdução de novas rúbricas no Anexo 1, alteração do critério de calendarização, inclusão das transferências definitivas de treinadores e o melhoramento do critério de transparência;- Promover reunião/Articulação com a FPF com o intuito de validar valores finais do plano do Totonegócio;- Monitorização e acompanhamento da evolução das verbas decorrentes das apostas desportivas;- Estabelecer uma distribuição justa e equitativa da receita obtida das apostas desportivas;- Redução do IVA dos bilhetes nos Espetáculo Desportivos para 6%.- Reformulação do Regulamento das equipas B;- Reavaliar o modelo competitivo e o regulamento da Allianz CUP, face à intensidade do calendário;- Definir as linhas de uma proposta de revisão dos diplomas legais vigentes que permita à Liga Portugal e às Sociedades Desportivas a adoção de um modelo mais eficiente e abrangente de escrutínio dos investidores;- Aumento da sensibilização e reforço das ações de fiscalização no combate à pirataria;- Reflexão em torno do quadro legal aplicável às habilitações dos treinadores;- Criação de um Departamento de Segurança na Liga Portugal;- Aposta na formação integrada e contínua de OLA (Oficial de Ligação aos Adeptos) e de ARD (Assistente de Recinto Desportivo);- Criação da figura do RAD (Responsável de Acessibilidade de Deficientes);- Acompanhamento da implementação da Lei 113/2019;- Acompanhamento da implementação do Cartão do Adepto, segundo deliberação governamental:- Acompanhamento da ZCEAP (Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos).- Atualização e melhoria do sistema ELIGA;- Inclusão regulamentar do projeto tactical feed;- Alterações de segurança nas plataformas da Liga Portugal;- Planeamento de ações de formação em 2021-22 sobre segurança digital;- Criação de um Guia Modelo de Acessibilidades;- Apoiar as Sociedades Desportivas na implementação das boas práticas ambientais;- Identificar o papel da Fundação do Futebol - Liga Portugal e das Sociedades Desportivas no desenvolvimento de uma Política de Responsabilidade Social para as suas comunidades.