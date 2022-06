Liga reúne-se em Assembleia Geral a 8 de julho para reavaliar Regulamento Disciplinar

A Liga Portugal reagiu, através do presidente da Assembleia Geral, Mário Costa, à suspensão da ratificação das alterações ao Regulamento Disciplinar da Liga na AG de ontem da FPF. Vai ser convocada uma nova reunião magna da Liga para reavaliar o RD, a 8 de julho."A questão que foi levantada ontem foram questões de legalidade relativa a três artigos do Regulamento Disciplinar. Foi decidido ontem retirar essa homologação do Regulamento Disciplinar, tendo em conta estas dúvidas que são técnicas, jurídicas, vai ser convocada uma assembleia geral para dia 8 de julho onde serão debatidos esses pontos", explicou Mário Costa aos jornalistas, após o final da Assembleia Geral da Liga, realizada esta manhã, na sede do organismo, no Porto.