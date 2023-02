Liga vai avaliar consequências da eventual cobrança de IMI dos estádios

Conhecida a intenção do Governo de cobrar Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) nos estádios, a Liga Portugal revelou, esta quarta-feira, que irá analisar o impacto de uma possível aplicação da medida.

Segundo a direção presidida por Pedro Proença, e que esteve esta quarta-feira reunida no Porto, o Grupo de Trabalho Financeiro do organismo fará uma "avaliação das consequências". A Liga deu ainda conta que está a acompanhar "de perto" a evolução da situação, mostrando-se "preocupada com o impacto financeiro que tal medida poderá provocar junto dos clubes, do futebol profissional e do futebol português de uma forma global":