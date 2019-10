Lito Vidigal e Tiago Fernandes suspensos

Os treinadores de Boavista e Estoril foram suspensos pela secção não-profissional do Conselho de Disciplina, na sequência das expulsões na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, onde ambos os clubes foram derrotados.

No caso de Lito Vidigal, a suspensão é de 15 dias, à qual acresce uma multa de 5.610 euros. Já em relação a Tiago Fernandes, o castigo é de 8 dias de suspensão e uma multa de 1.785 euros. A diferença entre ambos reside no facto de Lito Vidigal ser reincidente, como se pode ler no mapa de sumários.