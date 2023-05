Louletano conquista Taça do Algarve

O Louletano conquistou a Taça do Algarve pela terceira vez na sua história, ao bater o Padernense, por 6-1, na final da competição, disputada nanoite desta quarta-feira no Estádio da Bela Vista, no Parchal.Bernardo Soares (2'), Eduardo (45'+1, de penálti, e 57'), Bruno José (49'), Tommy (68') e Luca Caio (83') marcaram os golos do Louletano, enquanto Ricardo Tomé (15') foi o autor do golo do Padernense.O conjunto de Louletano, orientado por Ivo Soares, juntou assim o título da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve (e a consequente promoção ao Campeonato de Portugal) à Taça do Algarve, conquistando as duas competições em que participou.Já o Padernense foi apenas o segundo clube, na história da Taça do Algarve, a chegar à final quando competia na 2.ª Divisão distrital, tendo garantido a promoção ao escalão principal recentemente.