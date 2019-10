Louletano promove conferência sobre scouting

O Louletano vai promover no próximo dia 1 de novembro, no Estádio Algarve, a conferência "Scouting: que responsabilidade no sucesso do projeto desportivo?", estando as inscrições (gratuitas) abertas.





Sérgio Vieira (treinador do Farense), José Boto (responsável pelo scouting do Shakhtar Donetsk e que trabalhou durante largo tempo no Benfica), Pedro Brandão (scouting do Sporting) e José Laranjeira (trabalhou no scouting de Sporting, Sporting de Braga e Rio Ave) são oradores já confirmados.A conferência, a primeira do género no Algarve, é uma iniciativa do departamento de scouting do Louletano e contará ainda com participações de representantes da ProScout (empresa de consultoria de scouting) e da Coimbra Business School ISCAC.