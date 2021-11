Luís Castro analisa Xavi e 'avisa' Benfica: «Tem proposta de jogo apelativa e de ataque»

Não vai assim há tanto tempo que Luís Castro e Xavi mediram forças no campeonato do Catar. Na verdade, foi na semana passada que o técnico do Al-Duhail defrontou o agora treinador do Barcelona, num jogo frente ao Al-Sadd, realizado dias antes de o antigo médio ser oficializado como o novo líder blaugrana.Por essa razão, Luís Castro conhece bem a proposta de jogo de Xavi, encontrando-se em posição privilegiada para antecipar o que este pode implementar no Barcelona. E, neste âmbito, deixa 'avisos' ao Benfica.O Xavi privilegia uma reação à perda forte, pressão alta e num momento ofensivo utiliza um 3-4-3 que ataca com cinco homens em cima da linha adversária. Aparece com cinco homens e dois a apoiar fundo e a equipa torna-se muito ofensiva.""Joguei contra o Xavi na outra quarta-feira, mas o Xavi a treinar o Al-Sadd não é o mesmo que treinar o Barça. Vai aparecer com muitas unidades em frente e normalmente quando um treinador chega há um upgrade do lado motivacional. A dimensão psicológica é determinante e acho que vai haver um crescimento fundamental. A proposta de jogo é apelativa, tem muitas unidades no ataque, portanto vai ser um Barça com menos medo que aconteçam más coisas. Vai ser um Barça mais confiante, mas acho que o Benfica pode chegar a Barcelona e ganhar."