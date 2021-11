Luís Castro e um possível regresso a Portugal: «Não vejo uma inversão na carreira agora»

Foi na pele de embaixador que Luís Castro se deslocou, esta quinta-feira, à Universidade Lusófona do Porto, local onde acabou por leccionar uma aula integrada no Mestrado de Treino Desportivo em Futebol. No entanto, antes de se dirigir à sala cheia de alunos, o técnico respondeu às perguntas dos jornalistas.Revelando-se muito satisfeito pela decisão de ter rumado ao Catar, Luís Castro falou também do futuro, futuro esse que dificilmente passará por Portugal a médio prazo.As coisas acontecem tão de repente. Mas não vejo uma inversão na minha carreira agora. Quando caminhamos para fora, depois queremos aproveitar ao máximo o máximo de experiências para, quando voltarmos, voltarmos com a sensação de dever cumprido. É difícil sair, é um dia muito difícil, mas é um dia em que prometemos a nós mesmos que temos de voltar com a missão cumprida. Tenho de cumprir essa missão antes de voltar. É ganhar o máximo de títulos e de experiências. ainda não está tudo feito. Posso ser despedido amanhã e ficarem muitas coisas por fazer, mas como até hoje nunca fui despedido…"Todos os treinadores querem ser campeões nacionais e fazer muitas coisas no futebol português. Não houve hipóteses de o ser. Nunca estive numa equipa com esse objetivo. Tive em objectivos de Liga Europa, felizmente conseguimos no Vitória, depois foram objectivos de classificações: sexto, sétimo, não descer de divisão. Portanto, está tudo cumprido.""Um país que todo ele está virado para o futebol, um país virado para o campeonato do Mundo. Vive-se todos os dias, porque se vê os estádios todos à nossa volta. Num raio de 20 km estão 6 estádios e depois se estendermos para mais 70 km aparecem mais 2. Há redes de metros a serem construídas para ligações entre estádios. Toda a cidade está voltada para o futebol. Portanto, o Catar vive muito o jogo, a modalidade. Jogadores vão estar ao serviço da seleção em maio e o campeonato é em novembro.""Saí de um país com temporadas de -20 para um de 50º. É um pais diferente, com cultura diferente, um país onde as pessoas são muito boas e aceitam o nosso conhecimento. O treinador é respeitado. Estou a gostar muito. Procurei nesta fase da carreira conquistar títulos, procuro jogar para eles de uma forma efectiva e estou como gostaria de estar. Procuro novas experiências. Achamos que a Champions asiática podia ser uma boa experiência. E dentro do que apareceu, o Catar, pelo campeonato do Mundo, atirei-me ao projeto.""Vão encontrar um paraíso para fazer. Relvas são tapetes autênticos, estádios estão a ser construídos e não estamos a jogar lá. Designaram 4 estádios e há equipas que jogam a seguir a outras. Estou habituado aos relvados de Portugal e Ucrânia, aqueles são tapetes autênticos. As condições climatéricas de humidade e temperatura são ideais. Nos estádios podemos ter 40 graus fora e jogar a 19 ou 20 graus porque tem ar de condicionado. Vai ser o melhor mundial até hoje. Os jogadores a utilizarem em novembro serão diferentes do que se utilizam em junho. Estão mais frescos. O mundial vai estar num nível muito elevado."