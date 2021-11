Luís Castro: o trabalho "fantástico" de Rúben Amorim e a análise a FC Porto e Benfica

Luís Castro foi o convidado especial da Universidade Lusófona para dar uma aula aos alunos do Mestrado em Treino Desportivo, mas antes aproveitou o regresso a Portugal para matar saudades das conferências de imprensa em português. O próprio técnico confessou sentir falta de ouvir regularmente a sua língua mãe e, bem-disposto, respondeu a todas as questões que lhe foram dirigidas.Neste sentido, nem quando foi questionado sobre o atual estado do futebol português e da prestação das equipas portuguesas nas competições europeias Luís Castro fugiu. Aliás, o técnico do Al-Duhail, do Catar, fez até uma extensa análise ao que tem visto e aproveitou para distribuir elogios."Não podemos dizer que o futebol português está a encurtar distâncias e está a desenvolver-se e no ano seguinte dizer que está a cair. Temos de ter racionalidade. Ninguém tem o futebol num nível num ano e no seguinte está em baixo. Interessa é percebermos que as equipas se batem de forma forte e equilibrada com equipas de determinados campeonatos. Quando encontrarmos as equipas alemãs ou quando encontramos as equipas inglesas não podemos estar ao mesmo nível. Mas com as francesas, espanholas e italianas estamos mais equilibrados. Há dois campeonatos que se calhar não aguentamos, mas com os outros três do "big 5", sim. É um bom sinal para a liga portuguesa poder discutir", começou por dizer, numa análise à prestação das equipas nas competições europeias.Sobre o campeonato, Luís Castro disse que este está "muito bom e muito equilibrado". "Está muito equilibrado, muito bom. No ano passado, estavam à espera que o Sporting caísse e agora olham a pensar: 'será que perde?'. Este ano há mais certeza, Rúben fez um trabalho fantástico. O FC Porto está na continuidade do que tem feito e o Benfica apesar de ter oscilado um bocadinho, todas têm, mas continua colado e continua em aberto na Liga dos Campeões. É a tal racionalidade, termos calma. Um treinador não pode ser bom hoje e mau amanhã. Ou é ou não. Pormos em causa um colega não me parece bem", concluiu.