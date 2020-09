Luís Figueiredo é candidato

Luís Figueiredo vai liderar a lista ‘Movimento dos Históricos’ nas eleições para a presidência do Belenenses, que se realizam em outubro. O gestor, de 64 anos, foi escolhido por este grupo, que integra muitos sócios ‘notáveis’ dos azuis do Restelo, com o objetivo de "voltar a colocar o centenário clube de Belém no topo do desporto nacional".