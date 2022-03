Luís Moreira deixa comando do Almancilense

O treinador Luís Moreira deixou o comando do Almancilense, que participa na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, e já não orientou a equipa na derrota caseira diante do Odiáxere (2-3)."Agradeço aos presidentes José Bota, que me convidou para regressar ao clube, e André Leman, que lhe sucedeu, mas não estavam reunidas as condições para prosseguir o projeto", assinalou Luís Moreira, que retirou a equipa da segunda metade da classificativa, colocando-a próxima dos primeiros.Rui Nélson, que fazia parte da equipa técnica cessante, assumiu o comando do grupo, tendo já exercido essa função frente ao Odiáxere.