Luís Pinto retira-se aos 40 anos: «Era a mesma vida que eu escolhia, ser profissional de futebol»

Luís Pinto anunciou esta quinta-feira o fim de carreira aos 40 anos, depois de ter cumprido a última época ao serviço do Atlético, que subiu ao Campeonato de Portugal em 2021/22. O avançado português deixou uma mensagem emocionada aos seguidores, amigos e antigos colegas."Faltam-me palavras para exprimir as sensações/emoções que estou a sentir e teimam em não sair, para completar este 'post'. Se um dos sentimentos é de 'tristeza', há outro que me invade e enche todo o meu coração e alivia toda essa 'magoa'! É de orgulho! Orgulho! E... orgulho! 'Uma jornada' que durou 22 anos, e que jornada… Muito trabalho, muitas lágrimas, muitas vitórias, muitas conquistas, muitos amigos, muitos, mas mesmo muitos quilómetros percorridos de norte a sul do país, para poder dizer 'sim'!!! Valeu a pena e se fosse permitido 'puxar' 34 anos para trás, era a mesma vida que eu escolhia: ser profissional de futebol. Quero agradecer e dizer muito obrigado a todos com quem eu privei durante 34 anos neste desporto (futebol) que me deixou viciado, apaixonado e que não sairá mais da minha vida! Assim me permitam! Vocês foram fantásticos!!! Treinadores, colegas, associados, adeptos, árbitros, dirigentes, médicos, técnicos de equipamentos, rouparia, comentadores, canais televisivos, associações, federações, ligas e Sindicato dos Jogadores, de todo o meu coração, muito obrigado!! Por ser o desporto rei, por ser um desporto coletivo, só faz sentido quando é de todos!Ganhando ou perdendo, não o estraguem!", revelou o experiente dianteiro.Luís Pinto acabou a formação no Belenenses, depois de a ter iniciado no Benfica. A nível sénior, envergou as camisolas de Estoril, Olivais e Moscavide, Torreense, Mafra, União da Madeira, Moreirense, Arouca, Chaves, Vilafranquense, Alverca e, por último, Atlético.