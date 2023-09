Luís Vidigal: «Carlos Queiroz é apenas e só um dos revolucionários do futebol português»

Luís Vidigal, treinador de futebol e antigo futebolista internacional português, foi o convidado do 8.º episódio do Final Cut, o podcast da agência de comunicação Sports Tailor, e elogiou Carlos Queiroz, com quem trabalhou no Sporting na época de 1995/96."O Carlos Queiroz é apenas e só um dos revolucionários do futebol português. Há futebol em Portugal antes de Carlos Queiroz e há depois de Carlos Queiroz", declarou sobre o atual selecionador do Catar.Vidigal não esquece a importância que o treinador teve na sua carreira e lembrou uma conversa que ocorreu durante um estágio na Holanda. "Sou chamado ao quarto do Carlos Queiroz. Ele tem aquela conversa que todos os jogadores gostavam de ter nas minhas circunstâncias: 'Estou extremamente satisfeito com o trabalho que estás a desenvolver, vais ficar no plantel, continua a fazer o que tens feito até aqui'."O antigo médio, com passagens por clubes como Sporting, Nápoles, Livorno e Udinese, relembrou os tempos de infância passados em Elvas, onde fez a sua formação. "Acordávamos cedo e lá íamos para debaixo das amoreiras, com a pressão de ar, eu e o Lito, compincha na altura; e cada um trazia oito ou dez pardais, e lá íamos vender à tasca e aquilo dava um dinheirinho bom. Sempre conseguíamos o dinheiro para um geladinho, que na altura os pais tinham o dinheiro todo contado e mesmo assim não chegava."Vidigal recordou ainda um momento, durante os Jogos Olímpicos, ao serviço de Portugal, em que um polícia lhe apontou uma arma numa operação stop. O episódio 8 do Final Cut estreia esta segunda-feira, às 21h30, no canal de youtube da Sports Tailor.