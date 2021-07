Luisinho e Rúben Cerqueira reforçam Louletano

O avançado Luisinho, proveniente do 1º Dezembro, e o guarda-redes Rúben Cerqueira, ex-júnior do Farense, são os mais recentes reforços do Louletano, que renovou com o guarda-redes Kauan.





Estes dois reforços juntam-se aos seis anteriormente garantidos: os defesas Pedro Araújo (ex-Praiense), Amílcar Pinto (ex-Sporting Ideal) e Tiago Coelho (ex-Esperança de Lagos), os médios Ricardo Silva (ex-Vitória de Cernache) e Bruno Silva (ex-Praiense) e o avançado Telmo Watche (ex-Estrela da Amadora).