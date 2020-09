Lusitano de Vila Real de Santo António suspende treinos e cancela jogos de preparação

O Lusitano de Vila Real de Santo António decidiu esta terça-feira suspender os treinos de todas as suas equipas e cancelar os jogos de treino da formação sénior que estavam agendados.





A decisão surge na sequência de um teste positivo à Covid-19 de um dos participantes numa festa de aniversário, na qual estiveram vários jogadores da equipa júnior do Lusitano.Além da suspensão dos treinos e do cancelamento dos jogos de preparação, o Lusitano decidiu ainda encerrar temporariamente a sede, de forma a proteger atletas, dirigentes e funcionários.As medidas foram comunicadas à delegada de saúde local, com a qual responsáveis do Lusitano de Vila Real de Santo António estiveram reunidos.O regresso aos treinos ocorrerá apenas quando as condições de saúde pública no concelho o permitirem.