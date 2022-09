Mafalda Urbano: «Queremos continuar a ser o desporto favorito dos portugueses e um grande motor da economia»

O Football Talks continua esta terça-feira na Cidade do Futebol e a diretora-geral adjunta da FPF, Mafalda Urbano, inaugurou o segundo e último dia do evento com várias considerações sobre 'O Futebol Português em 2030'.

A dirigente defendeu que "o futebol tem de estar na vida de toda a gente" e pode mesmo ser o "principal promotor da igualdade e integridade na sociedade", isto "se as meninas perceberem que podem jogar futebol também acreditarão que podem fazer outras coisas".





Depois de abordar a última década, Mafalda Urbano elencou cinco forças de mudança a pensar no futuro: a tecnologia, que vai mexer com o futebol, como será jogado e como será visto; o aumento da participação das mulheres, não só como praticantes; o crescimento dos eSports; a maneira como se vai ganhar dinheiro, com eventuais alternativas ao broadcasting; e a incerteza, que não desaparecerá e se manifestou recentemente de forma drástica com pandemia e a guerra."Queremos continuar a ser o desporto favorito dos portugueses e um grande motor da economia. Portugal é um dos países mais bem-sucedidos do futebol europeu. É um país onde cerca de 75 por cento da população gosta de futebol. O Mundial'2030, se for organizado por nós, é uma excelente oportunidade para mostrar ao mundo a nossa casa, mais bonita", afirmou a responsáveil.