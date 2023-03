Mafra derrota Estoril em jogo de preparação

O Mafra, que disputa a Liga SABSEG, derrotou esta sexta-feira por 2-1 o Estoril, que disputa a Liga Bwin, em jogo de preparação realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.Em função da paragem nas competições nacionais de futebol devido à realização dos compromissos das seleções nacionais, os dois conjuntos aproveitaram para realizar um jogo de preparação, que permitiu manter os índices competitivos de parte a parte.

A partida, que se realizou no recinto do Estoril, foi pautada pelo equilíbrio, tendo os golos sido apontados ainda no primeiro tempo.

O avançado Lucas Rodrigues abriu o marcador para o Mafra e foi também o homem mais adiantado do Estoril, João Carlos, quem recolocou a igualdade no marcador aos 35 minutos. Já perto do intervalo houve lugar a um segundo golo de Lucas, que garantiu a vitória ao Mafra.

O Estoril Praia, 15.º classificado da I Liga, regressa à competição no jogo de abertura da 26.ª jornada, com a receção ao Gil Vicente, na próxima sexta-feira, dia 31, pelas 20:15.

Por sua vez, o Mafra, 14.º colocado da II Liga, também regressará à competição oficial no mesmo fim de semana, mais precisamente no sábado, dia 01 de abril, pelas 12:45, recebendo o Benfica B, em jogo da 26.ª jornada do segundo escalão profissional do futebol português.