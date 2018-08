O Mafra, da 2.ª Liga, empatou esta sexta-feira 0-0 diante do Sacavenense, do Campeonato de Portugal, num encontro que teve dificuldades acrescidas para os jogadores face ao forte calor que se fez sentir.Numa partida realizada no Estádio Municipal de Mafra, a equipa liderada pelo novo técnico Filipe Martins não foi além de um nulo, depois da goleada (5-1) imposta ao Sintrense, também do terceiro escalão do futebol português, na passada quarta-feira.O Mafra tem estreia marcada na 2.ª Liga quando se deslocar ao norte do país para defrontar o Varzim, a 12 de agosto.

Autor: Lusa