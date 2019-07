Mafra e sub-23 do Sporting empatam

O Mafra, da 2.ª Liga, empatou 1-1 frente à equipa de sub-23 do Sporting, num jogo de treino disputado na Academia leonina, em Alcochete.O sul-coreano Kim marcou o golo da formação comandada por Vasco Seabra, que vai visitar a Oliveirense, no dia 28, em jogo da primeira fase da Taça da Liga.A formação verde e branca, orientada por Leonel Pontes, empatou, com um tento do avançado angolano Loide Augusto.O Mafra tem novo jogo de preparação marcado para hoje, às 17:00, frente ao 1.º de Dezembro, do Campeonato de Portugal, no Estádio Mário Silveira, na vila de Mafra.