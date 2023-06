Mais de 90 treinadoras marcaram presença no 1.º Encontro Nacional

A Cidade do Futebol recebeu este sábado o 1.º Encontro Nacional de Treinadoras onde foram debatidos diversos temas relacionados com o papel das mulheres no futebol e no futsal, que contou com 92 participantes.As treinadoras que integraram o evento promovido pela FPF, através da Portugal Football School, puderam ouvir os selecionadores nacionais da modalidade nas suas duas variantes (futebol e futsal), além de outros especialistas que falaram, por exemplo, de liderança feminina."Este é um primeiro encontro de muitos que se avizinham, sempre com o intuito de vos dar mais oportunidades", assinalou a diretora da FPF, Mónica Jorge, no encerramento dos trabalhos.Francisco Neto, selecionador nacional e responsável pela equipa das quinas que vai disputar o Mundial a partir de julho na Nova Zelândia, confessou a dado passo da sua intervenção: "Fiz uma aposta com a selecionadora da Inglaterra, campeã da Europa, que se nos apurássemos para o Mundial, iriamos marcar um jogo de preparação antes da competição. No dia em que nos qualificámos, ela ligou-me a dizer que já tinha o dia escolhido." E assim será: Portugal e Inglaterra defrontam-se a 1 de julho. Francisco Neto não escondeu a sua satisfação: "Estar presente nas fases finais dos Europeus permite-nos estar muito mais preparados para o Mundial."Jorge Braz teve intervenção subordinada ao tema 'Mulheres no futsal masculino' e sublinhou: "Se conseguirmos aumentar este número de treinadoras, todos os outros indicadores desportivos vão melhorar."Mónica Ferro, diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), abordou a liderança feminina desafiando o auditório: "Se chegas a uma sala e não há mais lugares na mesa, puxa a tua cadeira e senta-te". E mais: "Se querem criar alguma coisa, juntem-se e falem com a mesma voz."Humberto Coelho abriu a sessão de trabalhos assinalando o desenvolvimento do futebol e do futsal feminino e o crescimento não apenas do número de atletas mas também de treinadoras, acreditando num futuro cada vez mais marcado pela intervenção da mulher, não apenas no sector feminino, mas também com presença no masculino.Marisa Gomes, coordenadora do futebol feminino da FPF, deu uma palestra técnica, enquanto Luís Conceição, selecionador nacional, falou sobre futsal feminino. Outra das oradoras, a treinadora Susana Cova, referiu: "Nós não passamos de bestiais a bestas de um dia para o outro: temos de acreditar sempre no nosso processo."A diretora-geral adjunta da FPF, Mafalda Urbano, falou sobre o Futebol 2030, o plano estratégico da FPF, e lançou o desafio: "Não vamos desperdiçar os mais de 50 por cento de mulheres que existem no país."