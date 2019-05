Manuel Cajuda: «O futebol é complexo e imprevisível. O resto é treta»

Manuel Cajuda foi um dos destaques do I Fórum Lateral Esquerdo 2019, que está a decorrer este sábado na Casa da Cultura de Paredes. Sempre em tom de boa disposição, o treinador falou da sua experiência no mundo do futebol e da sua longa carreira. "Não sei se cheguei longe, mas já fui à China", referiu em jeito de brincadeira. "Tenho 564 jogos nos 21 anos de 1.ª divisão, fui finalista da Taça de Portugal, fui campeão no Egito, estive nos quatro continentes…", continuou.

Sobre as metodologias de treino adotadas pelas equipas técnicas, Cajuda sublinhou que "o futebol é complexo e imprevisível. O resto é treta", exemplificando com dois jogos esta teoria da complexidade. "Há pouco tempo vi o Benfica com o Belenenses e o Benfica estava a ganhar 2-0. Alguém previu o 2-2? É totalmente imprevisível. O quarto golo do Liverpool contra o Barcelona. Aquele canto do Liverpool é uma jogada de laboratório? Estiveram a treinar pensando que o Barcelona se ia distrair naquela altura? É tudo uma treta".

Manuel Cajuda discorda ainda da teoria de quem assume pensar em futebol durante 24 horas por dia. "Eu não penso! Durmo oito horas, tenho uma hora para almoçar e outra para jantar. E sou obrigado a estar no futebol durante cinco horas. Tenho ainda meia hora dedicada aos meus amigos. Por isso, isso de pensar 24 horas por dia é uma treta. Há mais coisas para além do futebol", concluiu.