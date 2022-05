Manuel Cajuda sobre o Benfica: «Ao princípio é tudo lindo, mas às vezes os casamentos acabam depressa»

Manuel Cajuda falou no congresso '2 Build' sobre a chegada de Roger Schmidt ao Benfica, considerando que a transferência do alemão pode "levar muita gente" a "dizer que os treinadores portugueses não têm valor". O técnico, atualmente sem clube, analisou também a época desportiva das águias e garantiu não ter saudades do futebol luso."[Época do Benfica?] O normal. Acaba por ser sempre assim. O Benfica, ao princípio é tudo lindo, grandes promessas, um amor louco uns pelos outros, mas às vezes os casamentos acabam depressa. Por vezes duram mais, mas espero que a chegada de Roger Schmidt seja duradoura e boa para o Benfica, para que Sporting e FC Porto continuem a lutar para que o futebol português brilhe", começou por dizer Cajuda, antes de abordar mais a fundo a chegada do alemão."O que me parece surpreendente é que isso pode levar a que muita gente possa dizer que os treinadores portugueses não têm valor. Mas têm um valor já firmado. Eu que passei os últimos anos fora, seria injusto não dar as boas-vindas a um estrangeiro, mas o fundamental é que traga alguma coisa ao futebol português, que possamos aprender coisas novas com ele. De resto, é um treinador como qualquer outro", referiu.O treinador português aproveitou para dar os parabéns a José Mourinho, que conquistou esta quarta-feira a Conference League ao serviço da Roma . "Dois dias antes publiquei os meus desejos de ver uma vitória dele. Sempre me chamou tio Manuel. Eu chamo-lhe sobrinho. Aquilo que precisamos é de incentivar os comportamentos positivos, isto é um fator extremamente importante. Quinta final ganha, treinador mais titulado do futebol português. Quem não sentir orgulho em Mourinho, não merece partilhar a família do futebol".Questionado acerca das saudades de treinar, Cajuda afirmou que "dificilmente" o voltará a fazer em Portugal. "Não estou a olhar para o futebol português de forma ingrata, devo-lhe tudo. Mas é uma decisão minha. Por entender que há coisas que não se coadunam com a minha forma de estar e ser. Quero continuar a carreira. Não está acabada, falta uma ou duas pinceladas para acabar o quadro. Tenho 70 anos. Não sou experiente, tenho é um número ilimitado de experiências que me dá vontade de encarar outras novas. Desejo tudo de melhor ao futebol português, mas não sinto vontade de voltar a um futebol onde as confusões fora das quatro linhas são enormes e não prestigiam ninguém", concluiu.