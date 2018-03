O Belenenses está interessado em contratar Marcelo Castro, médio ofensivo de 21 anos, do Olímpico Montijo. Silas tem marcado presença com assiduidade nos jogos disputados no Montijo e viu o jogador fazer alguns dos sete golos que leva nas 21 partidas disputadas.Observadores do P. Ferreira e do Aves também já tiraram anotações bastante positivas de um jovem talento que todos tratam por Iniesta.

Autor: Ricardo Vasconcelos