Marco Caneira já antecipa o dérbi: «Era importantíssimo o Sporting terminar em terceiro»

À margem da apresentação do "Joga pelas Crianças", Marco Caneira, antigo jogador de Sporting e Benfica, Costinha, antigo jogador de FC Porto e Sporting, e o antigo árbitro Pedro Henriques, falaram das emoções das jornadas que faltam para terminar a 1.ª Liga.Neste âmbito, Marco Caneira abordou sobretudo a situação dos leões: "O campeonato está emotivo. O Sporting reduziu a distância para o Sp. Braga e se alcançasse o terceiro lugar seria importantíssimo para o projeto e em termos financeiros. No dérbi, diante do Benfica, o que se quer é ganhar e o que se passa na tabela classificativa não muda nada na abordagem ao jogo."Já Costinha considera que "o FC Porto corre atrás do líder, com uma diferença de quatro pontos. O Benfica tem uma forte possibilidade de vencer, perdeu alguns pontos, mas ainda tem uma vantagem considerável". "Vamos ver o que os dois vão fazer", lançou o ex-médio.Para o antigo árbitro Pedro Henriques, "o Sporting-Benfica vai ter muita emoção e é bom que esteja em bom plano". Um final sem polémicas é o desejado: "O que espero é que nestas três últimas jornadas não se discutam erros de arbitragem e que as mesmas não tenham impacto nos jogos."