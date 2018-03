Júlio Loureiro, um dos arguidos no processo, foi observador de árbitros até à época 2015/16 e esteve ligado à descida de divisão do antigo árbitro Marco Ferreira, atribuindo-lhe um 2.0 (uma das notas mais baixas de sempre) após a derrota do Benfica frente ao Sp. Braga (2-1), a contar para a 8ª jornada da edição 2014/15 da Liga. Contactado por Record, o ex-árbitro da AF Madeira diz que "é tempo da Justiça atuar" e que "tudo será esclarecido a seu tempo". O nome do também oficial de Justiça Júlio Loureiro já havido aparecido num suposto email que terá enviado a Paulo Gonçalves em novembro de 2016, antecipando a notificação de Rui Vitória como testemunha num processo onde o V. Guimarães era arguido. O caso foi denunciado por Francisco J. Marques no Porto Canal em setembro de 2017.