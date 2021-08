Mário Camora lança academia de futebol em parceria com Samora Correira

O futebolista português Mário Camora anunciou que irá lançar uma academia de futebol em parceria com o Samora Correia, clube do concelho de Benavente onde cumpriu toda a formação.





"Acredito que é meu dever devolver um pouco daquilo que a minha terra me deu. Por isso, e em parceria com o Grupo Deportivo Samora Correia, irei lançar a Academia Mário Camora, direcionada para a formação desportiva dos mais pequenos. Este é um projeto muito importante para mim, não só por ter o meu nome, mas pela responsabilidade que sinto em poder colaborar na formação dos próximos talentos da terra. Irei acompanhar de perto este projeto em coordenação com o clube e, certamente, estarei em Samora Correia, assim que me for possível para poder ajudar e passar a minha experiência aos mais novos", revelou o defesa, de 34 anos, que atua no Cluj desde 2011 e que se tornou inclusivamente internacional romeno.A nível sénior, o Samora Correia atua na 1ª Divisão da AF Santarém.