Mário Felgueiras anuncia fim da carreira: «Não podia continuar»

O guarda-redes português Mário Felgueiras, que em agosto assinou contrato com o Sp. Espinho, do Campeonato de Portugal, anunciou o fim da carreira, num comunicado publicado nas redes sociais."Infelizmente, tomei a decisão de terminar carreira enquanto jogador profissional de futebol. As razões só a mim e aos meus me dizem respeito. Mas tive a oportunidade de terminar com o gosto fantástico que um balneário pode proporcionar", escreveu o guardião de 32 anos, que foi formado no Sporting."Desde os meus 9 anos que pratico Futebol e foi aos 15 anos que me tornei profissional desta modalidade. Foram 17 anos como profissional, nos quais experienciei tudo de bom e de mau que o Futebol pode oferecer. Porém, olho para trás com a certeza absoluta de que hoje sou melhor homem devido a todas as experiências que adquiri ao longo destes anos", referiu, agradecendo a todos os que o ajudaram nesta caminhada: "Aos que me levantaram quando caí, aos que me congratularam quando mereci, aos que me ensinaram quando necessitei e aos que me acolheram quando era um estranho."Mário Felgueiras deixa ainda um agradecimento especial: "Ao Sporting Clube de Espinho por me ter convidado para esta minha última aventura. Mas, não podia continuar. Desejo a todos os Tigres e Espinhenses o maior sucesso do mundo e que nunca deixarei de ser um de vocês. Presidente Bernardo, Vice – Presidente Bruno, Pepito, Sr. Julião, Maragato e Equipa do Sporting de Espinho, obrigado por me proporcionarem estes últimos 10 dias de carreira como jogador. Fizeram-me sentir o que o futebol tem de bom e saudável. Terminei onde comecei."