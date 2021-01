Mário Jardel convidado para liderar futura academia do União Serpense

Mário Jardel, antigo goleador de FC Porto e Sporting, poderá voltar ao futebol português, agora noutras funções: foi convidado pelo União Serpense, clube dos distritais de Beja, para liderar a academia, que dará os primeiros passos quando as condições de saúde pública permitirem.





"O Mário Jardel manifestou disponibilidade para trabalhar no projeto e estamos a contar com ele para desenvolver algo inovador no Alentejo", assinala Alfredo Mestre, presidente do União Serpense, que aproveitou a presença do antigo avançado em Portugal (regressa esta sexta-feira ao Brasil) para estabelecer um princípio de acordo.Os primeiros passos da academia do União Serpense "serão dados quando o risco provocado pela pandemia do Covid-19 for diminuto", acreditando Alfredo Mestre que "ainda no ano em curso, possivelmente no início da nova época desportiva, começaremos a trabalhar em forçar neste projeto".Outra figura conhecida do futebol português, o antigo defesa Jorge Andrade, "será o embaixador do União Serpense", garante Alfredo Mestre.