Marítimo empata com Farense em jogo de preparação

Marítimo e Farense empataram (0-0), na tarde desta terça-feira, em jogo de preparação da temporada 2019/20, realizado no Estádio Josino da Costa, em Lagoa, onde os insulares estão a fazer os seus trabalhos de pré-época.





Este foi o segundo ensaio da equipa madeirense após o empate frente ao Portimonense na passada segunda-feira, no Estádio Municipal de Portimão.O Marítimo encontra-se em estágio no Algarve até ao dia 24 de julho, tendo ainda mais quatro partidas agendadas antes de terminar a sua estadia no sul do país.