Matheus: «Fui para uma palestra de Jorge Jesus de auscultadores. Estava saturado dele»

Matheus, avançado brasileiro que atualmente representa os chineses do Zhejiang FC, recordou em entrevista ao 'Tribuna Expresso' a sua passagem pelo Sporting de Braga, clube onde coincidiu com Jorge Jesus na temporada 2008/09 e com quem tinha uma relação algo conturbada."Fui para uma palestra do Jorge Jesus de auscultadores, com música. Estava saturado dele, não o queria ouvir. Mandou-me embora e respondi: 'A melhor coisa que hoje vai acontecer na minha vida é isso'", atirou o dianteiro de 39 anos, que depois de um começo de carreira no modesto Itabaiana-SE se mudou para Portugal. Chegou ao nosso país para representar o FC Marco, antes de se mudar para Braga. Antes de se tornar um jogador importante nos minhotos, esteve ainda cedido ao Vitória de Setúbal e Beira-Mar. Em 2011, mudou-se para o Dnipro, da Ucrânia.