Matheus Moraes é reforço do Louletano B

O médio/avançado brasileiro Matheus Moraes, de 21 anos, trocou de camisola na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve: o jogador mostrou bons argumentos em três meses ao serviço do Almancilense e motivou a cobiça do vizinho Louletano, começando, para já, pela equipa B."Fiquei feliz pelo reconhecimento do meu futebol, mesmo disputando apenas seis partidas pelo Almancilense, clube a que agradeço pelo oportunidade. Recebi uma interessante proposta do Louletano e encontrei uma estrutura muito boa", conta Matheus Moraes.No Louletano "há uma ligação muito boa entre a equipa principal e a equipa B e estou a dar um passo importante na minha carreira em Portugal", acrescentou o futebolista.