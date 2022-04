Mau tempo adia abertura do Marítimo Centenário

A organização do Torneio Marítimo Centenário decidiu adiar para esta tarde a cerimónia de abertura da 8.ª edição, daquele que é considerado um dos maiores torneios de futebol jovem do país. Constrangimentos no transporte das equipas para a Madeira, relacionados com o mau tempo, fizeram com que algumas não chegassem a tempo, pelo que foi decidido adiar em 24 horas o arranque da prova.Na Madeira já estão as equipas do Sporting Soccer Academy, de Pretória (África do Sul), e o FC Potencial (Coreia do Sul). Participam ainda FC Porto, Sporting e os italianos da Juventus, que repetem a presença.O torneio reúne 2.400 participantes de 76 equipas (representativos de 25 clubes e a seleção da Madeira) e tem como padrinhos os madeirenses Henrique Araújo (Benfica), Pelágio e Edgar Costa (Marítimo).