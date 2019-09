Mercado de transferências: Liga divulga primeira lista de inscrições

Termina esta segunda-feira o mercado de transferências tendo a Liga de Clubes divulgado a primeira atualização da lista de inscrições para a época 2019/20.De acordo com a informação prestada, até às 12h30, tinham sido entregues documentos de 16 contratos.Fábio Mutaró Baldé - Revalidação (Sp.Braga)David Pinto Veiga - Revalidação (Sp. Braga)Nuno Miguel Ribeiro da Cruz Sequeira - Revalidação (Sp. Braga)Filipe Daniel Santoa Neves - Revalidação Junior "A" (Mafra)Gonçalo Faria Costa - Revalidação (Sporting)Patrick Maswanganyi - Transferência Internacional (Oliveirense)Pedro Miguel Carvalho Martins - Revalidação Contrato de Formação (Sp. Braga)Yang Seonghwan - Transferência Nacional (Ac. Viseu)Diogo José do Rosário Gomes Figueiras - Cedência Temporária (Rio Ave)Facundo Agustin Batista Ochoa - Transferência internacional (Ac. Viseu)Samuel de Almeida Costa - Revalidação (Sp Braga)Arnaldo Francisco da Costa Neto - Transferência internacional (Oliveirense)Martin Chrien - Inclusão no plantel (Benfica)Samuel Jumpe Soares - Inclusão no plantel (Benfica)Tomás Costa Silva - Revalidação (Sporting)Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas - Inclusão no plantel (V. Setúbal)