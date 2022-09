Michele Uva: «Queremos que o futebol inspire à sustentabilidade na sociedade civil»

Michele Uva, diretor de responsabilidade social da UEFA, esteve esta terça-feira presente no Football Talks e abordou a temática do 'Futebol como força social e ambientel'.O dirigente italiano destacou a palavra "sustentabilidade" como ideia chave para desenvolver o futuro do futebol e o impacto que este pode ter na sociedade civil "a longo prazo". Na Cidade do Futebol, Michele Uva apelou à "união" entre todas as federações: "Juntos conseguimos atingir o nosso objetivo e queremos que o futebol inspire à sustentabilidade na sociedade civil", de forma a que sejam conseguidas "mudanças positivas".O responsável da UEFA defendeu ainda a necessidade de "avançar da sensibilização para a ação", com destaque para campanhas de discriminação ou racismo, mas também criando programas que ajudem a combater estes problemas da sociedade.