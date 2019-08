Ministro da Educação pede "competitividade sadia" para nova época

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse esta sexta-feira esperar uma nova época da 1.ª Liga portuguesa com "grande espetacularidade e competitividade sadia", para que tudo possa decorrer "absolutamente sem violência"."Espero que ocorra com grande espetacularidade e competitividade, que as equipas mostrem também nas competições internacionais a grande valia do futebol português, e que aconteça com cordialidade e competitividade sadia, absolutamente sem violência ou fenómenos que têm de estar fora do mundo do desporto", explicou, à margem da partida da oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, em Viana do Castelo.Ainda sobre a 1.ª Liga, o objetivo é também que "todos os fins de semana se sinta que é uma grande liga europeia, como já o é, e possa ser cada vez melhor".Segundo o governante, que se recusou a comentar a oposição do Benfica à nova lei que regula a violência no desporto, há um trabalho em conjunto a ser feito com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Federação Portuguesa de Futebol, "a maioria dos clubes" e os ministérios da Administração Interna e Justiça.Destacou igualmente o lançamento da Agência Nacional para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, bem como a proposta, aprovada, de revisão da lei 39/2009, que espera promulgação, inseridas num "conjunto de medidas a serem trabalhadas para erradicar a violência no futebol"."É difícil, mas estão criadas as condições para que a voz daqueles que amam o futebol e o desporto possa ser alçada, e dizer a todos que trazem a violência que o desporto não o permite", acrescentou.Em julho, o Benfica contestou a legalidade da nova lei de combate à violência no desporto, a qual obriga à constituição de Grupos Organizados de Adeptos (GOA), considerando que "ninguém pode ser obrigado a integrar uma associação".