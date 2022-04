Missão de apoio à Ucrânia angaria mais de 1,6 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A campanha e angariação de fundos para ajudar a Ucrânia, levada a cabo pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Missão Continente e pela TVI, recolheu mais de 1,6 milhões de euros, informa a FPF.O valor angariado por esta iniciativa - que contou com a participação de mais de um milhão de portugueses -, reverte na íntegra para o Fundo de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, dando resposta às necessidades identificadas no terreno da população afetada pelos conflitos na Ucrânia (mantas, tendas, equipamento médico, entre outros), bem como aos refugiados que, entretanto, já chegaram e continuarão a chegar a Portugal (roupa, medicamentos, alimentos, etc.).