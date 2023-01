Momento arrepiante em jogo de Sub-10: perdeu a mãe na véspera e dedicou-lhe assim o golo e a vitória

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por U.N.F.C. - Página oficial (@unogueirensefc)

"Nunca será apenas futebol". Esta ideia, tantas vezes lida e ouvida, foi novamente validada, na manhã deste sábado, num momento arrepiante do jogo de sub-10 entre o Nogueirense e o Boavista (7-3).Santiago Rocha, carinhosamente conhecido por Rochinha, perdeu a mãe, Sofia, na véspera, vítima de doença prolongada. Num momento tão difícil como este optou por ir a jogo pelo Nogueirense e marcou um dos golos da sua equipa. Correu para junto da bandeirola de canto e ajoelhou-se, sendo abraçado por todos os colegas, até os que estavam no banco."O espírito e a coragem do Rochinha, sempre apoiado pela equipa, demonstram os valores e princípios que devem prevalever na formação de atletas", pode ler-se nas redes sociais do Nogueirense, na nota de pesar.No final do encontro, já no balneário, o menino exibiu a sua camisola 12 com o nome da mãe. Colegas e treinadores juntaram-se a ele para uma fotografia simbólica, que também serviu de homenagem a Sofia.À família enlutadaapresenta sentidas condolências.