Montalegre já teve visita da FPF

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de ter promovido um workshop com os clubes que vão participar na primeira edição da Liga 3, que arranca em 2021/22, já iniciou a visita as instalações dos clubes e reuniu com direções e autarquias.





Em Montalegre a visita, que contou com a presença Hélder Postiga, Diogo Matos, Sofia Moura, da FPF, que visitaram as instalações do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, para depois reunirem na autarquia, com o Presidente da autarquia, Orlando Alves, Vice - David Teixera, serviu para apresentar em detalhe a Liga 3 que se assume como a antecâmara das provas profissionais. Nesse sentido, um dos grandes objetivos da nova competição organizada pela FPF, visa dotar os clubes de melhores condições desportivas e aumentar a competitividade.Entre as várias iniciativas propostas, os clubes deverão subscrever uma Carta de Princípios na qual se comprometem a respeitar os valores da competição que, durante a época, serão avaliados num ranking designado Puro Futebol.Outra das medidas inovadoras tem a ver com a arbitragem. O quadro de árbitros da Liga 3 incluirá árbitras e alguns jogos serão dirigidos por equipas femininas.A maioria dos jogos da Liga 3 vão ter transmissão televisiva e haverá prémios que irão distinguir os melhores jogadores e treinadores ao longo da época.Os clubes irão igualmente contar com o contributo da FPF para investimento em várias áreas e poderão recorrer a um fundo de apoio para melhoria das suas condições desportivas e criação de infraestruturas, designadamente na melhoria da qualidade dos relvados e das zonas técnicas.