Moreirense vence na apresentação da Oliveirense aos adeptos

O Moreirense venceu este sábado a Oliveirense por 1-0, na apresentação da equipa da Segunda Liga aos adeptos, graças a um golo de Pedro Nuno. O médio marcou o único golo do encontro, à passagem dos 12 minutos, na marcação exímia de um livre direto, que valeu a vitória aos minhotos na apresentação da equipa de Oliveira de Azeméis.A Oliveirense alinhou com os quatro reforços no onze inicial, todos eles do setor defensivo, Bruno Vale na baliza, Leandro Silva à direita, Michael Douglas no centro e Elízio à esquerda. Já o Moreirense fez alinhar o guardião Mateus Pasinato, o central Steven Vitória e o lateral esquerdo Djavan, todos recém-contratados.A equipa da casa ficou perto de chegar vantagem num dos primeiros lances do jogo, após uma boa jogada de envolvimento pelo flanco direito, que terminou com Marcos Júnior a rematar para defesa apertada de Pasinato. Na recarga, Steven Vitória quase marcava na própria baliza, mas os reflexos do guardião evitaram o golo.Os cónegos responderam pouco depois, num cabeceamento de Ibrahima para boa defesa de Bruno Vale, mas o guarda-redes nada pôde fazer quando, aos 12 minutos, um livre frontal cobrado por Pedro Nuno levou a bola ao canto superior da baliza, inaugurando o marcador.Até ao intervalo, destaque para uma falta à entrada da área de Michael Douglas, que impediu Lucas Rodrigues de seguir isolado para a baliza. Na marcação do livre, Nenê atirou forte para defesa atenta de Bruno Vale.No regresso dos balneários, a Oliveirense trocou Júlio Coelho por Bruno Vale, Alemão por Leandro Silva, Wellington por Sérgio Silva e Serginho por Marcos Júnior, enquanto o Moreirense só mexeu na baliza, com a entrada de Nuno Macedo.Aos 63 minutos, o técnico Vítor Campelos mexeu nas restantes 10 posições com as entradas dos reforços Rosic, Sori Mané, Fábio Abreu, Luiz Henrique e Rúben Ramos, assim como D'Alberto, Bruno Silva, Mohammed Iddriss, Caleb Gomina e David Teixeira.Dois minutos depois, Pedro Miguel trocou Michael Douglas, Oliveira e Agdon por Duarte Silva, Pedro Ferreira e Cláudio Silva, respetivamente, tendo mais tarde colocado na baliza o jovem guarda-redes Luís Costa, de 16 anos, que rendeu Júlio Coelho.Ao longo da segunda parte, destaque apenas para um remate de primeira de Filipe Gonçalves que passou perto do alvo. O encontro ficou marcado pela falta de oportunidades de ambas as equipas e pelo ritmo baixo, apesar da agressividade em alguns lances disputados.Ao intervalo: 0-1.Marcadores: 0-1, Pedro Nuno, 12 minutos.: Bruno Vale, Leandro Silva, Michael Douglas, Sérgio Silva, Elízio, Filipe Gonçalves, Oliveira, Paraíba, Marcos Júnior, Agdon e Miguel Silva.Jogaram ainda: Júlio Coelho, Luís Costa, Duarte Silva, Alemão, Serginho, Pedro Ferreira e Cláudio Silva.: Pedro Miguel.: Mateus Pasinato, João Aurélio, Iago Santos, Steven Vitória, Djavan, Fábio Pacheco, Ibrahima, Bilel, Pedro Nuno, Lucas Rodrigues e Nenê.Jogaram ainda: Nuno Macedo, Rosic, D'Alberto, David Teixeira, Caleb Gomina, Sori Mané, Mohammed Iddriss, Fábio Abreu, Bruno Silva, Rúben Ramos e Luiz Henrique.: Vítor Campelos.Árbitro: Miguel Silva (AF Aveiro).Assistência: cerca de 300 espetadores.