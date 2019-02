Morreu o antigo jogador do Benfica e internacional português Frederico Rosa

Anderlecht. Foi treinado por Lajos Baroti e Sven Goran Eriksson.





Morreu este domingo aos 61 anos, Frederico Rosa, histórico defesa central de futebol do Benfica e Boavista. Representou a seleção nacional em 18 partidas.Nasceu em Castro Verde a 6 de abril de 1957, conquistou duas vezes o campeonato nacional em Portugal e venceu três Taças de Portugal. Jogou durante quinze anos na principal divisão do campeonato português, principalmente ao serviço de Benfica e Boavista. Representou ainda o Vitória SC, durante uma época.Ao serviço do Benfica conquistou dois campeonatos da primeira divisão, três Taças de Portugal e uma Supertaça. Disputou a final da Taça Uefa de 1982/83 frente aoPosteriormente jogou oito temporadas com a camisola do Boavista, sendo titular indiscutível. Representou a seleção portuguesa por 18 ocasiões, esteve presente no Mundial do México em 1986.