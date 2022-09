Morreu Benvindo Assis, antigo jogador de Belenenses e Farense

Morreu ao final da tarde desta terça-feira, numa clínica de Azeitão onde se encontrava internado, Benvindo Assis, que foi jogador e treinador de futebol e contava 80 anos, tendo-se destacado, enquanto praticante, ao serviço do Belenenses e do Farense.Natural de Olhão, Benvindo Assis, antigo defesa, foi júnior do Belenenses e subiu a sénior nos azuis do Restelo, em 1960/61. Depois de passagens por Almada e Cova da Piedade, voltou ao clube da cruz de Cristo, que serviu por cinco temporadas, seguindo-se seis épocas no Farense, onde encerrou a carreira, em 1975/76.Como treinador, Benvindo Assis passou por Atlético, Elvas, Esperança de Lagos (campeão nacional da 3.ª Divisão), Barreirense, Olhanense, Lusitano de Vila Real de Santo António, Pescadores da Costa da Caparica, Sesimbra e Moura.As cerimónias fúnebres ainda não têm data marcada.À família enlutada, Record apresenta condolências