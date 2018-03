Continuar a ler

À família enlutada e ao Belenenses, Record endereça as mais sentidas condolências.



Morreu esta terça-feira Camacho Vieira, aos 91 anos, médico que se notabilizou ao serviço das equipas do Belenenses e das seleções nacionais."Figura ímpar da medicina desportiva e da sociedade portuguesa, pelos elevados serviços prestados ao Desporto e a Portugal foi-lhe conferida a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo do Ministério da Educação e a Medalha de Mérito Cultural da Câmara Municipal de Coimbra, tendo sido distinguido pela Presidência da República com o título de Comendador da Ordem de Mérito", pode ler-se na nota divulgada no site do Belenenses, clube do qual era sócio honorário desde 1984.