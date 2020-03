Morreu Delfim Madeira, vice-presidente da AF Algarve

Faleceu na madrugada desta sexta-feira, em São Brás de Alportel, onde residia, Delfim Madeira, vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve. Um ataque cardíaco fulminante foi a causa do óbito do dirigente, de 63 anos.





Há largas décadas ligado ao futebol, primeiro como treinador e depois como dirigente e empresário ligado ao ramo dos equipamentos desportivos, Delfim Madeira era uma figura muito estimada no meio.Antigo treinador e presidente do Sambrasense, o clube da sua terra, São Brás de Alportel, Delfim Madeira cumpria o terceiro mandato consecutivo como dirigente da Associação de Futebol do Algarve, fazendo parte, na qualidade de vice-presidente, de uma equipa liderada por Reinaldo TeixeiraAs cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.Record apresenta sentidos pêsames à família enlutada.