Morreu Raul Sousa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Faleceu Raul Sousa, antigo futebolista e treinador que se notabilizou como ajunto de Manuel José, na década de 90, especialmente no Boavista e no Benfica. Como futebolista passou por FC Porto, U. Coimbra, U. Madeira, Chaves e Dragões Sandinenses, mas foi no Sp. Espinho que se evidenciou ao longo de nove épocas.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.