Morreu Tibi, histórico guarda-redes do FC Porto e Leixões

Faleceu Tibi, histórico guardião que marcou as décadas de 1970/80 do futebol nacional, notabilizando-se com as camisolas de FC Porto e Leixões, chegando à Seleção Nacional, onde contabilizou duas internacionalizações pelos AA. O ex-atleta tinha 70 anos, foi vitimado por doença prolongada e o funeral realiza-se hoje, na Igreja de Matosinhos, terra que o viu nascer.Parte da histórica geração dos "bebés" do Leixões, foi no Estádio do Mar que António José de Oliveira Meireles, para sempre conhecido nas lides do futebol por Tibi, começou por mostrar atributos, representando depois o FC Porto de 1972 a 1983, com empréstimos a Varzim e Famalicão de premeio. Representou ainda Águeda, Mangualde, Sp. Espinho e Maia, antes de encerrar a carreira, na qual venceu uma Taça de Portugal, em 1976/77.Entretanto, o FC Porto já reagiu nas redes sociais. "Até sempre, Tibi! Parte um de nós, ficam as memórias das tardes das Antas, das defesas que ecoavam na rádio e do amor ao FC Porto. Sentidas condolências a família e amigos", pode ler-se na mais recente publicação dos dragões no 'Twitter'.À família enlutada,apresenta as mais sentidas condolências.