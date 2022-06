Morreu Virgílio Pombares, antigo vice-presidente do Belenenses

O Belenenses emitiu esta quinta-feira uma nota de pesar, dando conta da morte de Virgílio Pombares, antigo vice-presidente dos azuis, que foi inclusivamente membro da comissão do centenário do clube do Restelo. Tinha 74 anos."Os órgãos sociais do Clube de Futebol 'Os Belenenses' tomaram conhecimento do falecimento de Virgílio Pombares, sócio n.º 819 do clube do qual foi vice-presidente e, mais recentemente, membro da comissão do centenário", informa o Belenenses."Neste momento difícil e em nome de toda a família belenense, os órgãos sociais do clube endereçam a todos os seus familiares e amigos, em especial à sua mulher e ao seu filho, as mais sentidas condolências e um abraço amigo, e informam que o corpo será cremado no sábado, dia 11, às 13h15, no Cemitério do Feijó", informa ainda o clube.À família enlutada, e ao Belenenses,endereça as mais sentidas condolências.