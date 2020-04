Movimento de ajuda a jogadores recebe cada vez mais pedidos

O movimento ‘Do futebol para a vida’, criado por um grupo de jogadores do Real, juntamente com o capitão do Loures, Hugo Machado, continua a receber muitos pedidos de ajuda, aos quais tenta dar resposta.

Os homens do terreno, Paulinho, Hugo Machado e Sandro, não param e ontem lá se fizeram à estrada para distribuir mais alimentos na zona da Grande Lisboa. O grupo, inicialmente formado para ajudar jogadores do Campeonato de Portugal, já alargou esse quadro e ontem foi levar comida a um futebolista ainda júnior cuja família precisava de ajuda. "São oito pessoas na casa, um casal e seis filhos. A mãe, por causa do coronavírus, ficou sem trabalho e a situação estava a ficar muito complicada", explicaram-nos. Além deste caso visitaram ainda um jogador que alinha nos distritais e responderam ao plantel do Portosantense, que também passa por dificuldades.