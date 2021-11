Nacional e Marítimo empatam em jogo-treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nacional e Marítimo empataram este sábado de manhã (1-1), em jogo-treino realizado no Estádio da Madeira. Aproveitando o facto de ambos já terem sido eliminados da Taça de Portugal, os velhos rivais madeirenses acertaram este ensaio, que atesta também as boas relações entre a nova direção maritimista, liderada por Rui Fontes, e a alvi-negra liderada por Rui Alves.O iraniano Ali Alipour fez o golo da equipa de Vasco Seabra, que concluiu a sua primeira semana de trabalho implementando as suas ideias em ambiente competitivo, tendo Vítor Gonçalves igualado para o Nacional.