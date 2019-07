Nacional perde com o Cova da Piedade em jogo de preparação

O Cova da Piedade venceu este sábado o Nacional, por 2-1, numa partida de preparação entre duas equipas da Segunda Liga, que decorreu no Estádio Municipal de Rio Maior.Depois de uma primeira parte equilibrada, que terminou com o nulo no marcador, Sami deu vantagem ao Cova da Piedade no recomeço da segunda parte.Pouco depois, o Nacional restabeleceu a igualdade, na conversão de uma grande penalidade por Bryan Róchez. Mas o central Allef Nunes voltou a colocar o Cova da Piedade na frente do marcador, fazendo o 2-1 final.Terminado o estágio em Rio Maior, o Nacional fará a apresentação oficial do plantel e dos novos equipamentos para 2019/2020, na próxima quarta-feira, no Estádio da Madeira, com início marcado para as 18h30.