Nacional vence Rio Ave em jogo de preparação

O Nacional venceu este sábado o Rio Ave por 2-1, em mais um jogo de preparação das duas equipas para a nova temporada.





Francisco Geraldes marcou primeiro para a turma vilacondense, mas os comandados de Luís Freire conseguiram a reviravolta no marcador, graças aos golos de Riascos e Camacho.O Nacional continua de olhos postos na estreia da Liga NOS, que acontece a 19 de setembro com a receção ao Boavista. Já o Rio Ave prepara-se para o jogo da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa frente ao Borac no próximo dia 17.